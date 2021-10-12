الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تفاصيل مقتل سيدة على يد جيرانها فى طامية بالفيوم

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد جيرانها

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، من ضبط سيدة وابنتها ورجلين قتلا جارتهم سيدة عجوز لسرقة مشغولاتها الذهبية في الفيوم.

تلقى مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، بلاغا من أهالي دائرة المركز بعثورهم على جثة سيدة تُدعى «خضرا.م.أ»، 83 سنة، مُقيمة بشارع الجبل في طامية مُلقاة في الجبل داخل جوال وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 جيران المجني عليها وهم سيدة وابنتها ورجلان طمعا في السيدة العجوز، حيث إنها تعمل بائعة لمنتجات الزبدة ولديها مشغولات ذهبية ترديها في ذراعيها، وعند مشاهدة مبلغ مالي كبير معها قررا سرقتها.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما استدرجا السيدة  وقاموا بتخديرها والتعدي عليها بالضرب على رأسها بالقطعة الحديدية فأودى بحياتها واستوليا على المسروقات ووضعها في جوال وحملها في توكتوك وقاما بإلقائها في الجبل، وذهبا لشراء الملابس بعد بيع بعض من الذهب الذي سرقاه، وتمكنت الكاميرات في المنطقة من التعرف على المتهمين، وتبين أنهم أقارب أحد أعضاء مجلس النواب بمركز طامية، وتم القبض عليهم والتحفظ على جميع المسروقات وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تولت النيابة التحقيق.

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سرقوا الذهب تفاصيل مقتل سيدة جيرانها طامية الفيوم

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