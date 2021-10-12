الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

%10 من مصابى كورونا فى العناية المركزة تلقوا تطعيمًا كاملًا فى ألمانيا

مصابي كورونا
مصابي كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية أن حوالي 10% من المرضى الذين دخلوا وحدات العناية المركزة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بسبب إصابتهم بكورونا كانوا قد تلقوا تطعيما كاملا ضد "كوفيد- 19".
 

وتأتي هذه البيانات استنادا إلى رد وزارة الصحة على طلب إحاطة للنائبة عن حزب اليسار، سارا فاجنكنشت، والذي سلمته لها نهاية سبتمبر الماضي.


وتأتي البيانات مطابقة لتصريحات سابقة لوزير الصحة ينس شبان، والذي ذكر مطلع سبتمبر الماضي خلال ترويجه لتلقي التطعيمات ضد كورونا أن 90% من مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة غير مطعمين وبعد ذلك تحدث عن نسبة تتراوح بين 90 و95%.


وفي رد الوزارة، تمت الإشارة إلى التقارير الأسبوعية لمعهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض ، حيث تُنشر عدد حالات "عدوى الاختراق". وبحسب الحكومة، فإن "عدوى الاختراق" هي إصابة شخص محصن بالكامل ضد كورونا بـ"أعراض إكلينيكية" للمرض.

وحسب الرد، تلقى ما مجموعه 11 ألفا و419 مريضا بكورونا رعاية طبية مكثفة خلال الفترة من فبراير حتى منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام ومن بين هؤلاء، يُفترض أن 210 مريضا أصيبوا بعدوى الاختراق "١٫٨٤%".
 

وفي الفترة من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر، بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة 1186 مريضا، من بينهم 119 مريضا أصيبوا بعدوى الاختراق (١٠٫٣%)

وقال رئيس الاتحاد الألماني لوحدات العناية المركزة، جيرنوت ماركس، إن المرضى الذين أصيبوا بمسارات شديدة ومميتة لكورونا لم يتم تلقيحهم في جميع الحالات تقريبا، مضيفا أن عدوى الاختراق تصيب في المعتاد الأشخاص الذين "يضعف جهازهم المناعي، على سبيل المثال، عن طريق العلاج الكيميائي أو العلاج بالكورتيزون طويل الأمد، أو الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما".

كورونا كوفيد19 العناية المركزة الحكومة الألمانية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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