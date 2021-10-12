الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس غد حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى فى القاهرة 31

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأربعاء حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربة (مطروح - السلوم - الضبعة) على فترات متقطعة (40% تقريبا) ونشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 28 20
وادى النطرون 30 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 30 21
مطروح 27 18
السلوم 28 19
سيوة 31 17
بورسعيد 29 23
دمياط 28 23
الزقازيق 31 21
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 21 
السويس 32 20
العريش 28 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 20
نخل 33 19
نويبع 33 26
طابا 31 22
كاترين 32 17
الطور 29 24
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 33 21
بنى سويف 34 20
المنيا 33 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 22
قنا 39 23
الأقصر 39 24
أسوان 41 27
إدفو 41 26
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 38 22
شلاتين 36 24
أبورماد 34 22
حلايب 33 24
رأس حدربة 32 23

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس القاهرة الوجه البحري الأرصاد

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