الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بـ18 شيكا.. القنصلية في الرياض: تسوية مستحقات عدد من المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن قنصليتنا العامة في الرياض بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، تمكنا من التوصل إلى حل ودي لتسوية المستحقات المتأخرة لعدد من المواطنين لدى إحدى المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر إصدار 18 شيك نظير المستحقات الخاصة بهم.

وأشار السفير عبد الصادق، خلال استقباله للمواطنين أصحاب المستحقات، أن وزارة الخارجية لا تدّخر جهدا في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، مثنيًا على دور السلطات السعودية المعنية وتعاونها في هذا الصدد.  

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم للدور الذي قامت به وزارة الخارجية، والقنصلية العامة في الرياض، من أجل مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

جانب من اللقاء

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