الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باللغة الأفغانية.. شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان حق الفتيات في التعليم

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وعدم المساس بكرامتهن وكافة حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

وكتب شيخ الأزهر تدوينة على صفحتيه الرسميتين على موقعي فيسبوك وتويتر، باللغات العربية والإنجليزية والبشتوية الأفغانية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات، جاء فيها: "جاء الإسلام ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق، وفي اليوم العالمي للفتيات ندعو لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام".

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار تقارير إعلامية تفيد بتعليق طالبان لدراسة الفتيات منذ بدء العام الدراسي الذي انطلق منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع.

فضيلة الإمام الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر اليوم العالمي للفتيات

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