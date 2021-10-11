حبس موظف ببنك زراعى بالمنوفية استولى على 9 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق، الإثنين، حبس مدير حسابات بنك التنمية والإئتمان الزراعي بقرية جروان، التابعة لمركز الباجور في المنوفية وذلك على خلفية اتهامه بسرقه 9 ملايين جنيه من أموال البنك والتي تسببت في ذعر مودعي البنك.

كشف مصدر مطلع بالبنك أنه لا توجد أضرار على المُودعين، فيما يصل الضرر الواقع على البنك إلى 30% بعد سداد المتهم لمبلغ 6 ملايين جنيه، وأنه تم تعيين مدير جديد لفرع البنك ومن حق المودعين الاطمئنان على أموالهم بالبنك، وفي انتظار الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

أضاف المصدر أن تفاصيل القبض على مدير حسابات بنك الإئتمان الزراعي بقرية جروان ترجع إلى وقت سابق بعد اتهامات للموظف باختلاس 9 ملايين جنيه، موضحًا أن تحقيقات داخلية في البنك استمرت 3 شهور أعقبها بلاغ لنيابة الأموال العامة بتفاصيل الواقعة.

وأوضح أن "ي.س"، مدير حسابات بنك الائتمان الزراعي سهّل اقتراض أفراد من أقاربه ومعارفه على قروض بنكية بحكم موقعه بلغت نحو 8 ملايين جنيه بمشروعات غير قائمة، إضافة إلى التلاعب في مليون جنيه آخر في الحسابات الداخلية، مؤكدًا سداده 6 ملايين جنيه خلال الفترات السابقة.

وأكد المصدر سداد المتهم جزءا كبيرا من الأموال محل الاتهام التي أحصتها لجنة الفحص التابعة للبنك بعد رفعها تقريرا للإدارة الرئيسية في القاهرة، لكن القضية خرجت من نطاق البنك بعد قيام المتهم بشكوى ضد لجنة الفحص والقضية الآن قيد التحقيقات في النيابة العامة بعد القبض على المتهم.