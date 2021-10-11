الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس موظف ببنك زراعى بالمنوفية استولى على 9 ملايين جنيه

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، الإثنين، حبس مدير حسابات بنك التنمية والإئتمان الزراعي بقرية جروان، التابعة لمركز الباجور في المنوفية وذلك على خلفية اتهامه بسرقه 9 ملايين جنيه من أموال البنك والتي تسببت في ذعر مودعي البنك.

كشف مصدر مطلع بالبنك أنه لا توجد أضرار على المُودعين، فيما يصل الضرر الواقع على البنك إلى 30% بعد سداد المتهم لمبلغ 6 ملايين جنيه، وأنه تم تعيين مدير جديد لفرع البنك ومن حق المودعين الاطمئنان على أموالهم بالبنك، وفي انتظار الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

أضاف المصدر أن تفاصيل القبض على مدير حسابات بنك الإئتمان الزراعي بقرية جروان ترجع إلى وقت سابق بعد اتهامات للموظف باختلاس 9 ملايين جنيه، موضحًا أن تحقيقات داخلية في البنك استمرت 3 شهور أعقبها بلاغ لنيابة الأموال العامة بتفاصيل الواقعة.

وأوضح أن "ي.س"، مدير حسابات بنك الائتمان الزراعي سهّل اقتراض أفراد من أقاربه ومعارفه على قروض بنكية بحكم موقعه بلغت نحو 8 ملايين جنيه بمشروعات غير قائمة، إضافة إلى التلاعب في مليون جنيه آخر في الحسابات الداخلية، مؤكدًا سداده 6 ملايين جنيه خلال الفترات السابقة.

وأكد المصدر سداد المتهم جزءا كبيرا من الأموال محل الاتهام التي أحصتها لجنة الفحص التابعة للبنك بعد رفعها تقريرا للإدارة الرئيسية في القاهرة، لكن القضية خرجت من نطاق البنك بعد قيام المتهم بشكوى ضد لجنة الفحص والقضية الآن قيد التحقيقات في النيابة العامة بعد القبض على المتهم.

المنوفية الداخلية محافظة النيابة تحقيق الرئيس البنك القاهرة محافظ مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

تصفيات المونديال.. صلاح ومرموش يقودان هجوم المنتخب المصرى أمام ليبيا

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

«مطرب في ملهى ليلي وشاب غير مسئول».. أدوار فنية لـ عمرو دياب

تاج الدين: كل لقاحات كورونا آمنة تمامًا على الحوامل والمرضعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟