«إمرأة علي رأس ديور» بعدسة لوك بريجنت وإبداع ماريا جراسيا (صور)

سيذاع الفيلم الوثائقي "امرأة على رأس ديور" من إنتاج متخصص الأزياء لويك بريجنت مساء الجمعة، على قناة فرانس 5 .

وفقًا لموقع vouge سيعرض الفيلم ما يحدث في ملحمة أزياء ديور خلف الكواليس حيث يتابع لوك بريجنت، أشهر عروض الأزياء الخاصة بماريا جراسيا كيوري وفرقها ومن بينها مجموعة الرحلات البحرية لعام 2022 ، التي أقيمت مسيرتها في ملعب Panathenaic الأسطوري في أثينا في مايو 2021.

ومن خلال كاميرا لوك بريجنت سنكتشف جميع مراحل إنشاء الازياء بدءا من الرسومات إلى التركيبات الأولى، إلى كواليس هذا العرض البارع.

لوك بريجنت سيكون الفيلم أيضا فرصة للقاء ماريا جراسيا كيوري في عملها على رأس علامة ديور، والتعرف علي أسرتها وأسرار المصممة.

إعادة تفسير الأزياء

سيقدم العرض أرضية مثالية لفك التشفير للصحفي الذي يحلل الملابس من الستائر إلى زخارف الآلهة من خلال فستان Arachnée المذهل للافتتاح، كما تمت إعادة النظر في الإلهام القديم لأزياء ديور مثل peplum وهو ذي النمط الرياضي ، والذي يشهد على رؤية فائقة المعاصرة للموضة والنساء.



فستان من التول بمثابة نموذج هوت كوتور المصنوع يدويًا بالكامل

رحلة إلى قلب ورش ديور

يمثل الفيلم كذلك إعادة تفسير لتاريخ ديور، وبمثابة فرصة لاكتشاف كيف تتحاور ماريا جراسيا كيوري مع تراث أحد أكبر اسماء العلامات في الأزياء الفرنسية.

ومن باريس إلى أثينا ، يأخذنا لوك بريجنت في جولة في استوديوهات ديور حيث تتشابك المحفوظات مع وثائق سرية للغاية قبل اصطحابنا لمقابلة الحرفيين اليونانيين الذين عملوا على المجموعات الخاصة بالأزياء.



نموذج لصنع فستان البجعة

ماريا جراسيا كيوري أثناء تنقيح مجموعتها من الرحلات البحرية 2022

حرفي يوناني يعمل على تطريز شعار كريستيان ديور



صور ظلية من ديور تستعرض في استاد باناثينيك ، على إيقاع حفل أوركسترا أثينا الوطنية وصوت إيوانا جيكا.



من وراء الكواليس تكتشف ماريا جراسيا كيوري إبداعاتها النهائية التي ارتدتها العارضات في وقت العرض.

عرض أزياء ديور