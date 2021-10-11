بريطانيا تسجل 40 ألفًا و224 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات في بريطانيا اليوم الإثنين، تسجيل 40 ألفا و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 28 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن عدد الحالات الجديدة يزيد على تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي بنحو خمسة آلاف حالة.

وأشارت إلى تلقى أكثر من 22 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح فيما تلقى أكثر من 19 ألف آخرين الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء، 8 ملايين و150 ألف حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 138 ألف حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.