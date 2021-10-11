أول رد من «تعليم الغربية» على واقعة «صفع تلميذ»

نفى مصدر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الغربية ما تردد عن تقدّم ولية أمر بشكوى ضد مدير «المدرسة التجريبية للغات» في قرية سبرباي التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بشأن صفع المدير لابنها الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي.

وقال المصدر لـ«الدستور» إنَّ المديرية لم يصلها أي شكاوى وفي حال ورود شكوى رسمية سيتم التحقيق فيها ومجازاة المخطئ.

وكانت أنباء تردد على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتداء مدير المدرسة على طالب بالصف السادس الابتدائي، وأن والدته تقدمت بشكوى ضد المدير .