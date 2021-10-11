الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول رد من «تعليم الغربية» على واقعة «صفع تلميذ»

تعليم الغربية
تعليم الغربية

نفى مصدر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الغربية ما تردد عن تقدّم ولية أمر بشكوى ضد مدير «المدرسة التجريبية للغات» في قرية سبرباي التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بشأن صفع المدير لابنها الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي.

وقال المصدر لـ«الدستور» إنَّ المديرية لم يصلها أي شكاوى وفي حال ورود شكوى رسمية سيتم التحقيق فيها ومجازاة المخطئ.

وكانت أنباء تردد على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتداء مدير المدرسة على طالب بالصف السادس الابتدائي، وأن والدته تقدمت بشكوى ضد المدير .

تعليم الغربية واقعة صفع تلميذ تصصلنا شكوى وسنتعامل بكل حزم مواقع التواصل مدارس خاصة وكيل الوزارة السادس الابتدائى العملية التعليمية تعليم الغربية المدارس الخاصة حالة نفسية العودة إلى المدرسة مدرسة خاصة مديرية التعليم بالغربية التعليم بالغربيه

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