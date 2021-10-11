«الزراعة» تكشف طرق تطعيم الخضروات وفوائدها

كشفت وزارة الزراعة، ممثلة في قسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين، أفضل الطرق لعمليات تطعيم نباتات الخضر

أفضل طرق تطعيم الخضار:

● التطعيم اللسانى

يعتبر التطعيم اللسانى من أكثر الطرق انتشار أماناً ونجاحا بسبب احتفاظ كل من الأصل والطعم على كل أجهزة النبات (جذور– أوراق).

● التطعيم الرأسى بالشق

يتطلب هذا النوع من التطعيم دقة عالية بجانب ظروف جوية وخاصة رطوبة جوية مثالية لضمان نجاح التطعيم.

●التطعيم الأنبوبى

من أسهل الطرق فى إجراء التطعيم، لكن نسبة نجاح الطعم أقل نسبياً من النوعيْن السابقيْن للتطعيم، بالإضافة إلى عدم إمكانية إجراء هذا النوع من التطعيم فى حال عدم التوازن بين قطر الأصل وقطر الطعم

أهم أنواع الخضار:

البندورة، الباذنجان، الفلفل، البطيخ، الشمام، الخيار، والكوسة.

فوائد التطعيم:

1.تساعد في تقوية النبات ومقاومة الأمراض

2.تعمل على مقاومة ممرضات التربة الخطيرة مثل الفيرتسيليوم والفيوزاريوم.

3.تزيد من قدرة النبات على تحمل الملوحة

4.تزيد من الإنتاج الخاص بالنبات

5.تحافظ على البيئة ويأتي ذلك من خلال تقليل استخدام المبيدات الحشرية

6.زيادة فترة الإنتاج وتحسين نوعية وعدد الثمار وحجمها

7.ترفع من قدرة النبات علي امتصاص المواد الغذائية

8.تزيد من القدرة على تحمل ارتفاع درجاتِ الحرارة أو انخفاضها.

عوامل نجاح التطعيم:

1.توافر الأيدى العاملة الماهرة

2.لابد من التوافق بين الأصل والطعم .

3.التحضير الجيد قبل التطعيم

4.استخدام الأدوات المناسبة

5.يجب اختيار الأصل المناسب، الذي لدية القدرة علي تحمل الظروف المختلفة السائدة بجانب قدرته على مقاومة لأمراض التربة والنيماتودا.

6.ضرورة إزالة نموات الأصل إذا ظهرت

7.التقليم وخف الثمار عند الضرورة

8.تهيئة المكان الذى ستتم فيه عملية التطعيم.

9.العمل على توفير الظروف المناسبة مثل ( حرارة- رطوبة – تهوية – إضاءة – تعقيم) لرعاية الشتلات المطعمة.

المشاكل التي تظهر في الشتلات المطعومة:

1.عدم قدرة نبات الأصل على تحمل درجات الحرارة السائدة فى المنطقة

2. عدم التوافق بين الأصل والطعم.

3.عدم قدرة نبات الأصل علي تحمل درجة ملوحة أو حموضة التربة

4.التأثير على نوعية الثمار.

5.لابد من أن التطعيم فى بيوت محمية ومظللة بسبب أن التيارات الهوائية من الأسباب الرئيسية لفشل عملية التطعيم