«خيرت»: نحرص على جمع الأفكار لتلبية احتياجات مواطنينا بالخارج

قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، إن مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" الذي عقدته وزارة الهجرة اليوم تناول أهمية الدراسات البحثية للاستفادة من بيانات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج وأبرز الأماكن والشرائح التي قامت بالتحويل لتعظيم الاستفادة.

ولفت “خيرت”، إلى أن ذلك في إطار توفير سبل لزيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب جانب عقد ورش عمل للحوار وجمع أفكار ومساهمات من الخبراء والإطلاع على التجارب المختلفة، بهدف الوصول لأفضل صيغة تلبي احتياجات المصريين بالخارج على مستويات مختلفة.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل الثالثة والأخيرة ضمن فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، بعنوان "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وأدارت الورشة الدكتورة حنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما قال أحمد زهير، ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالمؤتمر، إن الهيئة تقدم تسهيلات مختلفة للمستثمرين خاصة من المصريين بالخارج، مضيفًا أن محاضر الجمعيات العمومية يتم الموافقة على عقدها بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال التقدم بطلب لعقد اجتماعات الشركة بهذا الشكل، داعيا المستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية في مصر للاضطلاع على اشتراطات المشروعات المختلفة من خلال مجمع خدمات الاستثمار ويتم يتقديمها بشكل كاف.

وأوضحت نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن هناك تعاونًا وتنسيقا بين جميع الوزارات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج.

شارك في الورشة أعضاء من مجلس النواب المصري، وأعضاء من مؤسسة "حياة كريمة"، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج وممثلون من منظمات دولية.

