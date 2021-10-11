الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة

الادمان
الادمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة "أحدهما هارب") لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" ، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط أحد المستأجرين -له معلومات جنائية- والقائمين على إدارتها (عدد 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود (100) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد (7) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان ، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية– عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر –سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء– مجموعة من الأحبال والعصى- 2 دفتر إيصال تحصيل نقدية – سلاح أبيض "سنجة") ، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المنشآت الطبية علاج الإدمان بدون ترخيص فيلا كرداسة مركز طبي احتجاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

تفاصيل إدراج هيئة الدواء 20 مادة جديدة فى جدول المخدرات

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

وزير الخارجية الإماراتى: الجناح المصرى فى «إكسبو 2020» يتميز بالإبهار

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: نستهدف زيادة تصنيع مستزمات الإنتاج المحلي

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟