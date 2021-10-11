ضبط 36 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد 36 قضية تموينية متنوعة.

و تضمت قائمة المضبوطات والمخالفات، ضبط "م. ك. ا. م" 28 عامًا، صاحب مصنع آيس كريم، يقيم دائرة مركز جهينة، لإدارته منشاة دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون وتم ضبط عدد 680 كجم آيس كريم معد للتعبئة، وعدد 2 ماكينة تصنيع وعدد 480 قطعة بسكوت.

- ضبط صاحب مستوع جمع 250 أسطوانة بوتاجاز مربوطة على البطاقات التموينية

كما تم ضبط "ف. ع. م. ع" 52 عامًا، صاحب مستودع بوتاجاز، ويقيم دائرة مركز البلينا، لغلقه مستودع البوتاجاز والتصرف في عدد 250 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم استهلاك منزلي المربوطة علي البطاقات التموينية من حصة المستودع وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة والإستيلاء علي الدعم مخالفًا للقانون صناعية.

كما تم ضبط "م. ا. س. ع" 36 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز طهطا، لتصرفه فـي عدد 4 شيكارة دقيق بلدي مدعم الخاص بالمخابز البلدية وبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط عدد 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وتم ضبط "أ. ص. م.ع" عاما،41 صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز طهطا لتصرفه فـي عدد 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم الخاص بالمخابز البلدية وبيعها بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة المرافق، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط 28 مخالفة مرافق، و37 قضية تموينية، فى إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار.

وشملت مخالفات المرافق إشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية، وباعة متجولين، وإزالة فرش خضروات وفاكهة، ونظافة، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، والقضايا التموينية تنوعت، ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.