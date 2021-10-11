الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

25 أكتوبر.. أولي جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة والتحرش بها بوسط البلد

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بإحالة المتهم في واقعة التعدي على فتاة بالضرب والتحرش بها فى منطقة وسط البلد، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت محكمة شمال القاهرة بالعباسية جلسة 25 أكتوبر لنظر أولى جلساتها.

تعود الواقعة إلى تعرض إحدى الفتيات  22 عام، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، مسببا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

وقالت المجني عليها ، إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيا، وبسبب رفضها مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

أشارت المجني عليها  أن المتحرش وجه لها ضربات في عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها أثر الضرب، وتابعت "أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت ايده".

المحاكمة الجنائية التحرش العباسية

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