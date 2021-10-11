الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

بريطانيا
بريطانيا

تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين رحلات السفر بين المملكة المتحدة وعشرات الوجهات البعيدة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا، وفقا لفرانس برس. 

 

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بحلول الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن. 

 

وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

يأتي ذلك بعد رفع تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضي.

 

وتشمل قائمة الدول المتأثرة بقرار تخفيف تحذيرات السفر وتقليص القائمة الحمراء الأرجنتين وتشيلي وكوبا وإندونيسيا والمكسيك ونيبال والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند.

 

وستبقى سبع دول فقط على القائمة الحمراء اعتبارا من اليوم الإثنين، جميعها من أمريكا اللاتينية، وهي كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا.

المملكة المتحدة جنوب أفريقيا المكسيك بي إيه ميديا فندق للحجر الصحي وزارة الخارجية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد إحالته للمحكمة من هو الفنان شادي خلف المتهم بالتحرش؟

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

خبراء الأمراض المعدية باليابان يحذرون من تفشٍ محتمل للإنفلونزا هذا الموسم

إصابة 18 شخصًا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي

تأكيد الرئيس لاستمرار دعم جنوب السودان بالقطاعات التنموية يتصدر عناوين الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية انتهاك لحرمة الموتى

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا