غدا.. لندن تستضيف اجتماع تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع السلاح فى ليبيا

أعلن الفريق خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” اليوم، أن العاصمة البريطانية لندن ستستضيف غدا اجتماعا لبحث وضع خطة لتفكيك المليشيات المسلّحة وكيفية نزع سلاحها، وفرص توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد تحت سلطة واحدة.

وأضاف التميمي في تصريحات له أن لجنة 5+5 ستشارك في الاجتماع الذي ترعاه بريطانيا والبعثة الأممية، من ليبيا عبر تقنية الفيديو، بعد الاعتذار عن السفر إلى لندن.

ونجحت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، في ختام اجتماعها المغلق في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية أممية وأمريكية، أمس الأول الجمعة، في التوصل إلى خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتزامن، بوجود مراقبين دوليين.