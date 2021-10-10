الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العنانى يطلع على آخر الاستعدادات لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

خالد العنانى
خالد العنانى

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر، حيث تم مناقشة أجندة الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة القادمة، ومناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها بالأقصر.

وخلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة القادمة من افتتاحات وفعاليات ووضع خطة عمل، لتنظيم وتنفيذ هذه الفعاليات للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها.

وناقش الوزير آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، حيث تم استعراض واختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذاً للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

خالد العناني وزير السياحة والآثار طريق المواكب الملكية طريق الكباش الأقصر المنتجات السياحية معابد الأقصر والكرنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

مفاجأة فى حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

التحفظ على كاميرات المراقبة فى الموقف وخط سير ميكروباص الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلنى» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري