العنانى يطلع على آخر الاستعدادات لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر، حيث تم مناقشة أجندة الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة القادمة، ومناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها بالأقصر.

وخلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة القادمة من افتتاحات وفعاليات ووضع خطة عمل، لتنظيم وتنفيذ هذه الفعاليات للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها.

وناقش الوزير آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، حيث تم استعراض واختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذاً للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.