الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلق رحلات طائرات «L-410» انتظارًا لنتائج تحقيق تحطم طائرة من ذات الطراز

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أوقفت الجمعية التطوعية للجيش والقوات الجوية والبحرية الروسية، اليوم الأحد، جميع رحلات الطائرات من طراز "L-410" انتظارا لانتهاء التحقيق في تحطم طائرة من ذات الطراز في تتارستان، حسبما أفادت الجمعية اليوم.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الجمعية قولها: "بناء على تعليمات من رئيس الجمعية التطوعية للجيش والقوات الجوية والبحرية الكسندر كولماكوف، تم تعليق جميع رحلات الطائرات من طراز L-410 حتى انتهاء التحقيق".

وتحطمت طائرة من طراز L-410 على متنها مجموعة من قافزي المظلات بعد إقلاعها في تتارستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 6 آخرين.

وكان رئيس تترستان رستم مينيخانوف قد صرح بأن تعطل المحرك ربما كان السبب في تحطم الطائرة التي كانت تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم .

وأوضح مينيخانوف - بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية: أن قائدي الطائرة من طراز L410 قد أبلغا عن تعطل المحرك الأيسر قبل تحطمها اليوم.

يذكر أن وزارة الصحة في تتارستان أكدت نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر قوله: إن طائرة من طراز «إل- 410» تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطوارئ أكدت وجود 23 شخصا على متن الطائرة.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة «إنترفاكس»، للأنباء، عن السفير الروسي لدى أفغانستان قوله، إن روسيا أجلت نحو 360 من مواطنيها من ذلك البلد.

ونقلت وكالة تاس عن السفير قوله أيضا: إن قرابة 100 مواطن روسي ما زالوا في أفغانستان، وإنهم اختاروا بأنفسهم البقاء هناك في الوقت الراهن.

البحرية الروسية الطائرات تتارستان الكسندر كولماكوف المظلات مينيخانوف

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