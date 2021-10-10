عزل مدير مدرسة بالخانكة بعد قضاء الطلاب اليوم الدراسي على الأرض

أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرارا بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلا منه في واقعة جلوس طلاب إحدى الصفوف بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف اعتبارا من الغد على مقاعد طلابية.

جاء ذلك على خلفية تداول صور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بجلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة على الأرض وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد بسبب الكثافات.