الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ بورسعيد: أعداء الدولة يروجون كذبًا أنه لا يوجد تعليم بالمدارس

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

شن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هجومًا كبيرًا على أعداء الوطن ومروجي الشائعات، والذين يهدفون إلى التقليل من شأن جهود الدولة في إصلاح التعليم.

ووصف الغضبان، من يتحدث عن عدم وجود تعليم في المدارس بـ"أهل الشر وأعداء الدولة"، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة في الارتقاء بالتعليم، وإعلاء قيمة المدرسة.

وطالب الغضبان أولياء الأمور بعدم تربية أبنائهم على الكذب والفساد، واصفًا ما يحدث من عدم حضور بعض الطلاب للمدارس بالتشكيك في الدولة وعدم الاستجابة لها، مشددًا على أن الدولة نجحت في خطوات إصلاح التعليم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن بكاء الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة جاء لأنهم شعروا بأنه تم خداعهم من قبل أولياء الأمور بالدروس الخصوصية، وليس لعدم قدرتهم على الحل.

وأكد الغضبان أن الدروس الخصوصية لا تصنع طبيبًا ومهندسًا وضابطًا ورياضيًا وفنانًا ناجحًا، مشيرًا إلي أن المدرسة هي الأساس في العملية التعليمية، وهي التي تصنع النماذج الناجحة والمؤثرة في المجتمع.

وناشد الطلاب التخلص من شبح الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن على الطالب أن يهدأ ويذاكر دروسه بسهولة، ويخصص وقتًا للرياضة والقراءة، ويتعامل مع الأمر ببساطة حتى يحقق النجاح.

وأضاف، أن النجاح والتفوق يأتي من كتاب المدرسة، مؤكدًا أن الدولة تنفق الملايين على الكتب المدرسية وتطوير التعليم، وتتحول إلى الفهم والإدراك، ولا تعتمد في مناهجها على الحفظ والتلقين.

 

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