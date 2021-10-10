الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: انتظام الدراسة بـ2721 مدرسة وإدخال 476 فصلاً للخدمة لأول مرة

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية بالمدارس

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عدداً من المدارس بالمحافظة في أول أيّام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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وأكد المحافظ على انتظام الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2721 مدرسة، مشيراً إلى أنه تم إدخال 476 فصلاً الخدمة لأول مرة هذا العام لخفض كثافات الفصول، بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين والبالغ عددهم 56995.

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وهنأ المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما مزيداً بالنجاح والتوفيق.

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وثمن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

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وخلال تفقده مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، وأكد على مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

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وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

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على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية على أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

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من جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، والتطهير والتعقيم المستمر للمدارس، وعمل ملصقات توعية لأبنائنا حفاظاً على سلامتهم.

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وأضاف أنه سيتم إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد طوال شهر أكتوبر في الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية المختلفة لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة في حماية بلدنا. 

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وأوضح سعد أن هذا العام الدراسي سيشهد إدخال الخدمة عدد من المدارس مثل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة GİT للتكنولوجيا التطبيقية ،ومدرسة WE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالتعليم الفني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

الإسكندرية الاجراءات الاحترازية انتظام الدراسة 2721 مدرسة إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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