أفكار لديكورات الباب المصفح الأمامي موضة 2021
عندما يتعلق الأمر بالأمان مع المظهر فعليك بالأبواب الأمامية المصنوعة من الصلب المنزلي التي لها الكثير من المزايا، ويمكن أن يكون الباب الخارجي الفولاذي عالي الجودة بأحجام وأشكال وألوان متنوعة، ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع “digsdigs” مجموعة من الديكورات للأبواب المصنوعة من الفولاذ.
باب أمامي معدني بلمسة نهائية من النحاس الأصفر بالإضافة إلى مدخل أسود يعطي انطباعًا جريئًا ومتناقضًا ويجعل المدخل مثيرًا للغاية
يعتبر المدخل المعاصر بباب أمامي معدني رمادي بمقبض كبير الحجم ونافذة على اليسار فكرة رائعة.
نافذة كبيرة وضيقة بالإضافة إلى باب أمامي معدني أسود بمقبض كبير الحجم هو حل رائع لمنزل حديث.
يعتبر الباب المعدني الحديث الهندسي الداكن مع جزء ثلاثي الأبعاد ونافذة بجانبه فكرة رائعة لمنزل حديث.
يعد الباب الأمامي الأسود الحديث المنحوت والهندسي المتضخم فكرة رائعة لأي منزل حديث أو معاصر.
الباب الأمامي المعدني الحديث هو بيان أنيق وجريء بلون غير متوقع ، اختره لمنزل حديث
باب أمامي معدني أصفر نيون بالإضافة إلى نافذة فكرة رائعة لمنزل حديث أو معاصر، ولونه مذهل.
يعد الباب الأمامي المعدني الأسود الأملس والنوافذ على جانبيها فكرة رائعة لمنزل حديث أو معاصر ، وسوف يتناسب أيضًا مع الحد الأدنى.
يعد الباب الأمامي المعدني العصري الأنيق باللون البرتقالي مع رقم المنزل حلاً نهائيًا لمنزل حديث في منتصف القرن.
إن الباب النحاسي الفريد مع تصوير الشمس فكرة رائعة للإدلاء ببيان بلونه وهذه الصورة.
باب أمامي معدني أسود كبير الحجم فريد مع نافذة كبيرة في المنتصف ومقبض خشبي رائع.
يعد الباب الأمامي المعدني الفريد ذو الحجم الكبير والمتجدد مع مقبض كبير حلاً رائعًا مع نظام ألوان غير عادي.
باب أمامي معدني أسود غير لامع وأنيق للغاية بمقبض ونوافذ طويلة وضيقة على كل جانب مذهل.
يعد الباب الأمامي المعدني المتضخم الذي تم تجفيفه بمقبض كبير فكرة رائعة لمنزل حديث وهو يدلي ببيان.
باب أمامي معدني أسود كبير الحجم مع نوافذ طويلة وضيقة على كل جانب هو حل رائع لكل من المنزل الحديث والمعاصر.
يعد الباب الأمامي المعدني الكبير الحجم ذو المقبض المعتاد فكرة رائعة لمنزل حديث ويمكن أن يتناسب مع الأنماط الأخرى أيضًا.
يعد الباب الأمامي المعدني الداكن الضخم المقترن بنافذة كبيرة حلًا رائعًا لمنزل حديث يدلي ببيان وسترى من سيأتي.
باب أمامي معدني داكن كبير الحجم مع نافذة طويلة وضيقة هو فكرة أنيقة لمنزل حديث ويضيف إلى الأسلوب.