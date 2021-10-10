مدرسة الشهيد «علي طلعت» تستقبل طلابها بالكمامة وقياس درجات الحرارة

شهدت مدرسة الشهيد علي طلعت الابتدائية بمنطقة حدائق القبة زحامًا شديدًا أمام أبوابها، وذلك لحرص طاقم المدرسة على قياس الحرارة للطلاب قبل دخولهم للمدرسة ومتابعة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامة وغيره.

طلاب المدارس

وذلك وسط حضور عدد كبير من أولياء الأمور وحرصهم على متابعة أبنائهم أثناء دخولهم للمدرسة في أول يوم دراسي، وقال محمد عبدالمحفوظ مدرس اللغة العربية بالمدرسة لـ"الدستور" إنهم يأكدون على الطلاب عدم نزع الكمامة من على وجوههم، ورش الكحول.

وتابع أنهم يتابعون أمر الطلاب منذ بداية قدومهم للباب وحتى دخولهم للفصول، كما أنهم يحرصون على تلقينهم الإجراءات الإحترازية خلال الإذاعة المدرسية.

طلاب المدارس

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أنها ستعمل على توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنًا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، إضافة إلى أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم.

طلاب المدارس

وانطلق صباح أمس السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة بكامل طاقتها اليوم الأحد، حيث شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.