السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تزيل ٣١٧٤ حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة للتعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف بمختلف المحافظات. 

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، بالإضافة إلى  التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، اليوم، الموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات، حيث بلغ عدد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٣٩٨٨ الف حالة تقع على مساحة ١٨.٢٦٩ مليون متر مربع، حيث تم حتى اليوم  إزالة عدد ٣١٧٤ حالة تعدٍ.

كما شدد على استمرار التصدى لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، خلال ستة اشهر من الآن.

وشدد على عزم الوزارة لازالة كافة المخالفات،  وذلك لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
 

أمن حماية تعديات تعاون وزارة حملة حملات إزالة حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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