أوكرانيا: تطعيم 148 ألفًا و735 شخصًا بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنها قامت بتطعيم 148 ألفًا و735 شخصًا بلقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية أن 73 ألفًا و961 شخصًا تلقوا الجرعة الأولي بينما تلقى 74 ألفًا و774 شخصًا الجرعة الثانية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الأوكرانية: تم توزيع 13 مليونًا و578 ألفًا و790 جرعة لقاح مضادة لكورونا، حيث تلقى 7 ملايين و495 ألفًا و411 شخصًا الجرعة الأولى 6 ملايين و83 ألفًا و379 الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.