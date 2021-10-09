تشغيل 20 مركزا نموذجيا متطورا للخدمات التموينية بالجيزة

أكدت المهندسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، تشغيل 20 مركزا نموذجيا متطورا للخدمات التموينية لاستخراج البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والنقل ما بين المحافظات.

وأعلنت في تصريح لـ«الدستور» أنه جار حاليا تطوير 6 مراكز نموذجية متطورة للخدمات التموينية في الفتره المقبلة لتصل عدد المراكز النموذجية إلى 26 مركزا نموذجيا إجماليا.

وأضافت أن المركز المتطور الواحد يشمل مابين ٥ شباك لـ٨ شباك لتستقبل الجمهور من المواطنين طالبي الخدمة التموينية التي تقتصر عليهم والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة للمستفيدين من أصحاب البطاقات أو استخراج البطاقات لهم ولا تشمل الخدمة للتجار أو البقاليين أو أصحاب المخابز.