الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

426 مسجدًا جديدًا تنضم لمشروع الآذان الموحد في الربع الأول من 2021

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الآذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3538 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع (الآذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر.

واعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، أسماء الأئمة والواعظات المشاركين في القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى السودان مطلع نوفمبر المقبل، ليقوموا مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية بقصد نشر روح التسامح الديني وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين، وبيانهم كالتالي:

1. د. أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة

2. الشيخ نور الدين محمد قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

3. د. عمرو محمد مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

4. د جمال عبد العزيز عثمان بالديوان العام

5. الشيخ أسامة محمد محمد الجوهري بالديوان العام

6. الشيخ  مصطفى عبد السلام محمد إمام بأوقاف القاهرة

7. الشيخ محمد عبد العال محمد إمام بأوقاف القاهرة

8. الشيخ محمد طه رمضان إمام بأوقاف القاهرة

9. الشيخ محمد إبراهيم أحمد رجب إمام بأوقاف جنوب سيناء

10. الشيخ رزق رجب عبد الموجود إمام بأوقاف بني سويف

11. الواعظة بهيرة محمد بدر الدين واعظة متطوعة

12. الواعظة جيهان يس يوسف محمود واعظة متطوعة

13. الواعظة راوية عبد المنعم خليل واعظة متطوعة

14. الواعظة سحر رؤوف صبري واعظة متطوعة

15. الواعظة  صفاء إبراهيم عبد الغني واعظة متطوعة

16. الواعظة عبير أنور محمد خيري واعظة متطوعة

17. الواعظة مرفت عزت محمد عثمان واعظة متطوعة

18. الواعظة نجاة علي محمود عقيل واعظة متطوعة

19. الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم واعظة متطوعة

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين كل من وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية في نشر الفكر الوسطي والعمل الدعوي المشترك.

لتفعيل مشروع الآذان الموحد 426مسجدا تنضم لمشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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