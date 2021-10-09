السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تربية الإسكندرية» تستقبل طلابها في أول يوم دراسي بـ«أنشطة تفاعلية» ( فيديو)

انشطة تفاعلية بتربية
انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

شهدت كليات جامعة الإسكندرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، انتظام الدراسة، ومع حرص الطلبة والطالبات على الحضور بداية من صباح اليوم السبت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والضوابط التي أكدت عليها الجامعة.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

ورصدت الدستور من خلال بث مباشر بداخل المجمع النظري بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، استقبال كلية التربية طلابها في اليوم الأول وخاصة الطلبة الجدد بتوفير العديد من الأنشطة الطلابية.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

وقال مؤمن فتحي، رئيس اتحاد الطلبة بكلية التربية، إن الكلية بها عدة كيانات من الانشطة الطلابية منها الجوالة و فريق القادة الاجتماعيين، وفريق الكورال والمسرح، بجانب الأسر مثل اسرة مصر المستقبل، واتجنن، انتيكا، الهلال الأحمر  جميعهم يتجمعوا في أول أيام العام الدراسي لاستقبال الطلبة الجدد، لتعريفهم أماكن المدرجات والمعامل، والجداول، والنظام المتبع في الكلية، او اذا تواجدت أي مشكلة واجهته في التقديم يستطيعوا التواصل مع إدارة الكلية ومساعدته في حلها فضلًا عن الإرشادات التي نوجه بها الطلاب للحفاظ على سلامتهم وعدم التزاحم و الوجود في مجموعات وقاية لهم .

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

وأضاف لـ «الدستور» أن جميع الكيانات تجتمع قبل الدراسة بأسبوع للتحضير والتنسيق لأول يوم في العام الجديد، وتوزيع الأدوار، حيث أن كل كيان له اختصاص محدد، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلبة يكون بينه وبين الكلية تواصل لذلك يكون لديهم جميع المعلومات الكافية التي تفيد الطلاب الجدد، وهو عمل تطوعي لصالح الطلاب.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

وقالت سعاد عماد، بالفرقة الرابعة من فريق القادة الاجتماعيين إن عملهم يبدأ قبل بدء الدراسة بمساعدة الطلبة في التقديم، وتعريفهم على الأوراق المطلوبة منهم، وتنظيم الكشف الطبي، وتوصيل الطلاب للجان المقابلات الشخصية وتجهيزهم لها، بالإضافة لأول يوم دراسة والذي يشمل تعريف الطلاب على جميع الأنشطة الموجودة بالجامعة والتي يمكن ان يستفيدوا بها خلال دراستهم الجامعية، وتوزيع رسائل سعادة عليهم لتحفيزهم.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

 وأوضح أحمد تيمور الوليلي، أحد أعضاء إدارة رعاية الشباب بكلية التربية، إن دور رعاية الشباب يبدأ قبل بدأ الدراسة من خلال استقبال الطلاب الجدد، واستلام الملفات الخاصة بهم، بمساعدة طلبة النشاط في الانتهاء من اوراقهم.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

وأشار إلى أنه  مع بداية العام الدراسي، بدأنا استقبال الطلاب وتوجيههم على اماكن المحاضرات الخاصة بكل قسم، مع تعريفهم على الانشطة لكي ينضموا لها ويكون لهم نشاط تفاعلي بجانب الدراسة.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

وكان قد تفقد الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم، السبت، مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، والاطلاع على عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة كوفيد 19.

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انشطة تفاعلية بتربية الإسكندرية

كما تابع «قنصوة» تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئاً إياهم بمناسبة بدء العام الدراسي، وفتح قنصوة حواراً مفتوحاً مع الطلاب في مختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم حول سير العملية التعليمية، مطالباً إياهم بضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جامعة الإسكندرية الاجراءات الاحترازية الأنشطة الطلابية الإسكندرية اتحاد الطلبة مجمع العلوم الإنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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