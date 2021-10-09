بدأ في الـ16 ووصل للمنتخب في الـ22.. من هو اللاعب عمر مرموش؟

فوجئ أمس جماهير الكرة المصرية بتشكيلة المنتخب الوطني خاصة عقب إشراك لاعب شتوتجارت الألماني عمر مرموش صاحب الـ 22 عاما في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ويتصدر عمر منصات التواصل الاجتماعي ليصبح أداءه في الملعب أمس هو حديث العامة في الساعات الماضية، وفي ذلك السياق ترصد الدستور أبرز التفاصيل عن عمر مرموش.

1-عمر مرموش 22 عامًا، هو لاعب كرة قدم مصري ويلعب حاليًا لنادي شتوتجارت الألماني.

2- كانت بداية مرموش من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

3-بدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي وادي دجلة، محققا جائزة هداف منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015-2016.

4- شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، في 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام.

5- يلعب مرموش في مركز الجناح الأيمن في نادي شتوتجارت الألماني، مما يجعله ضمن العمود الفقري للمنتخب الأول لسنوات طويلة قادمة.

6-ظل مرموش في صفوف فريق الشباب لمدة 3 سنوات، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2020 ـ 2021 ولكنه سرعان ما أعير إلى سان باولي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

7- وخلال أشهر قليلة، خطف عمر مرموش الأضواء بشدة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع سان باولي في 21 مباراة.

8- بعد تألقه اختاره نادي شتوتجارت الألماني ليكون ضمن قائمته في البوندسليجا، الأمر الذي جعل اللاعب يتألق بشدة في أول مباراة خاضها كاملة محرزا هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة في شباك فرانكفورت.

9- عمر مرموش هو ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت، بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب له في الفترة بين عامي 1999 و2001.

10- وأعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني (بوندسليجا) على تويتر، فوز مرموش بلقب أفضل لاعب صاعد الشهر الفائت.