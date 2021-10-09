تطهير وزيادة فصول.. استعدادات الإسكندرية للعام الدراسي الجديد

تنطلق غدا أول أيام العام الدراسي الجديد في مدارس الإسكندرية بانتظام كامل بعد فترة مضطربة نتيجة انتشار جائحة كورونا الصحية.

واستعدت مدارس الإسكندرية بتكثيف حملات نظافة الشوارع والزراعات وتطهير صناديق القمامة بمحيط المدارس بأحياء الثغر واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب.

مدارس الاسكندرية

حملات تطهير وتعقيم

ففي حى العامرية ثان كثفت حملات التطهير بالمدارس بنطاق الحي بجهاز الرزاز ، وشن حملة أخرى لتقليم الأشجار ونظافة الشوارع حيث قامت بالعمل عند مجمع المدارس والإدارة التعليميه وخلف المدارس.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف شنت الإدارات المعنية حملات لتطهير الشوارع وقص وتقليم الأشجار ورفع المخلفات الناتجة وباقي مدارس المركز والمدينة استعدادا للعام الدراسي الجديد .

وقام حى المنتزة أول برفع درجة الإستعداد، حيث قامت إدارة الأزمات والكوارث تعاونها الإدارات المختصة بحملة نظافة رش وتطهير بنطاق وداخل المدارس في نطاق الحي .

مدارس الاسكندرية

وشن حي المنتزه ثان حملة لتطهير محيط المدارس وأخرى لنظافة وقص وتقليم وتبليط وري الأشجار بمدرستي عبد الحليم محمود ، ومى زيادة ، وعدد من المدارس الأخري وذلك للحفاظ علي الصحة العامة والوصول للمظهر الجمالي لإستقبال الطلاب.

زيادة ٤٧٦ فصل جديد

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ان هناك استعداد كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، لذا نطمئن اولياء الامور بعدم الخوف لانتظام ايناءهم الدراسي.

تابع سعد، ان عمليات التطهير والتعقيم شملت جميع المدارس في الاحياء السكندرية واستمرت عمليات النظافة لاستقبال الطلاب غدا مع بدء ايام العام الدراسي الجديد

مدارس الاسكندرية

أضاف سعد، ان هناك زيادة في عدد الفضول التعليمية تبلغ ٤٧٦ فصل، مابين تجديد واحلاء وتأهيل في مدارس الاسكندرية لتوفير مزيد من مقاعد انتظام الطلاب.

لجنة لفحص مشاكل المعلمين

من جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة لبحث وفحص الشكاوى والطلبات والتظلمات الخاصة بالمعلمين على مستوي مدارس المحافظة.

وشدد على وضع آلية واضحة لاستقبال جميع الشكاوي وسرعة الاستجابة لحلها، مؤكداً على أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للعملية التعليمية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اللجنة المشكلة ستقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوي والطلبات عبر الإنترنت تيسيراً على المعلمين، مشيراً إلى أن اللجنة سدأت تلقي الشكاوى والطلبات بداية من ١٥/ ١٠/ ٢٠٢١ حتى يوم ١٥/ ١٢/ ٢٠٢١. وسيتم بحث الشكاوى والطلبات والرد عليها والتواصل مع مقدمها لإبلاغه بنتيجة الفحص، وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص الشكاوى في موعد غايته ١٥/ ٢/ ٢٠٢٢. ذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير عن عمل اللجنة بشكل دوري.