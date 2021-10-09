أسرار حياة رزان مغربي.. وهذا النوع من الرجال تحبه

بروحها الخفيفة وأناقتها المعهودة التي تُعرف بها دومًا، احتلت رزان مغربي، تريند اليوم، أي تصدر اسمها الموضوعات الأكثر تداولًا عبر محرك البحث جوجل، بعدما أدلت بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، في ضيافة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها المذاع عبر القناة الفضائية ON E.

رزان مغربي وأبلة فاهيتا

اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها

تحدثت الفنانة والمذيعة اللبنانية، رزان مغربي، عن تفاصيل حياتها التى لا يعلم عنها الكثيرون، فقالت أن اسمها الحقيقي هو رزان عبد الوهاب المغربي، ويحب أن يناديها الناس بأسماء دلع مثل "قطقوطة"، و"زوزو"، حيث أن معنى اسمها هو الرزانة والهدوء، وأن تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حياتها

ذكرت رزان مغربي، تفاصيل أكثر عن حياتها، فقالت أنها عاشت في لبنان ثم انتقلت للعيش في لندن مع أسرتها بعد الحرب التي كانت في لبنان، مشيرة إلى أن والدها كان محامى في لندن.

رزان مغربي وأبلة فاهيتا

إطلالتها

تألقت النجمة رزان مغربي، بفستان أسود اللون، قصير، من تصميم أحمد عبدالله، تميز بفتحة 7 عند منطقة الصدر، ونسقت مع فستانها بوت طويل بنفس اللون، ذو كعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رزان على مكياج ناعم من اللون النود الناعمة، وجعلت شعرها الاشقر بأسلوب الويفي منسدلًا على أكتافها.

هديتها لـ أبلة فاهيتا

اختارت رزان مغربي، هدية راقية ، قدمتها إلى أبلة فاهيتا، وكانت عبارة عن فستان أحمر، لامع، مزين بالترتر، من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

رزان مغربي وأبلة فاهيتا

أمنيتها وهي صغيرة

على غير ما تمناه أقرانها بالمدرسة، حيث من حلم أن يصبح طبيبًا ومن يكون مهندسًا، كشفت رزان مغربي، أنها تمنت أن تصبح راقصة وهي صغيرة، وهو ما سعت لتحقيقه من خلال تقديمها مجموعة من الاستعراضات الفنية عبر شاشة التلفزيون.

مواصفات الرجل الذي تحبه

قالت رزان مغربي إن الرجل الذي تحبه، لابد وأن يكون ذو بشرة سمراء، مثل الفنان الراحل الفنان أحمد زكى، وإنها غير مهتمة بالأبراج، ويمكن أن تقرأها من أجل التسلية فقط.

أبطال سوف تشاركهم التمثيل

وعن خططها المستقبلية، كشفت رزان مغربي عن أنها سوف تشارك بثلاث أعمال فنية، وتقف أمام كل من النجوم عمرو يوسف ومحمد فراج وأحمد مالك.