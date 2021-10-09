العراق: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني في الاقتراع الخاص

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تطابق نتائج "العد والفرز اليدوي" للتصويت في الاقتراع الخاص، مع الإلكتروني بنسبة 100%.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي - في بيان بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إنه بعد انتهاء الاقتراع الخاص ويشمل منتسبي الأجهزة الأمنية العراقية والنزلاء والنازحين، أمس، وظهور نتائج التقرير الالكتروني، تم إجراء عملية الفرز يدويا في بعض اللجان، وقد تطابقت نتائج العد الإلكتروني مع العد والفرز اليدوي، بنسبة 100%.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أن نسبة المشاركة بالتصويت الخاص والذي يضم منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، بلغت 69%، فيما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع الخاص أكثر من 821 ألفا.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وصول جميع الأجهزة الخاصة بالتصويت الخاص للانتخابات إلى المركز الوطني للمفوضية، دون مشاكل.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، عدم التسامح مع أي انتهاك للعملية الانتخابية، مشيرا إلى إضافة 12 مليار دولار إلى احتياطي الدولة.

وقال الكاظمي، في كلمة نقلته قناة (الإخبارية العراقية)، "إنه تم توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات، ولن نتسامح مع أي انتهاك لعملية الانتخابات".

وأضاف أن العراق ليس حديقة لأحد وعلى رجل الدولة تقديم البلد على حزبه، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت اتهامات وتشكيك وأكاذيب من جهات متربصة.

ولفت الكاظمي إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تلوح بعجز مالي كبير، لكن استطاعت الحكومة إضافة 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة، مضيفا أنه خلال عام تم بذل جهود استثنائية لمواجهة الأخطاء الكارثية بسبب سوء التخطيط في السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق خطط استثمارية كبيرة واستقطاب شركات عالمية، وإحياء مشروع ميناء الفاو الكبير ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة.

وعن مكافحة الإرهاب، قال الكاظمي إن القوات الأمنية نجحت بتصفية أبرز الشخصيات الإرهابية، مؤكداً "لم نتردد بمواجهة السلاح المنفلت واعتقلنا العشرات".