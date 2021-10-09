السبت 09 أكتوبر 2021
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عالم

«تحالف دعم الشرعية»: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بالسعودية

العميد الركن تركي
العميد الركن تركي المالكي

 أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار المالكي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»- إلى وجود 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي ، تلقيه أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بشأن وقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في بيان له: «إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء، وما تضمنه من إدعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف».

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف أنه لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء، كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترد أي معلومات عن هذه الغارة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من ما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

أشار المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إلى أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 

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