أمير طعيمة يكشف لـ الدستور كواليس تحضيرات أغنية يا فاتنى لمحمد حماقى

شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة في ألبوم النجم محمد حماقي الذي يحمل إسم “يا فاتني” بأربع أغنيات والذي طرح في يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المتاجر الإلكترونية.

وقال طعيمة في تصريح خاص لـ"الدستور" إن النجم محمد حماقي يعد من المطربين المميزين الذين يسعون دائما إلى الاختلاف وتقديم أغنيات للجمهور مختلفة.

وعلق على الأغنية التي تحمل نفس إسم الألبوم بأنه استمع إلى اللحن الخاص بها من الملحن محمد النادي منذ فترة كبيرة واللحن الخاص بالأغنية هو شرقي مائة بالمئة وهو ما دفعه لكتابة الكلمات عليه بمصطلحات قديمة إلى حد ما، مشيرا إلى أن أسم الأغنية “يا فاتني” هو إسم غير متدارج كثيرا في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه شعر بأن اللحن يميل إلى الأغنيات القديمة.

وتابع طعية أن محمد حماقي عندما اسمتع إلى الأغنية انجذب لها بشكل كبير ثم تم إرسالها إلى الموزع الموسيقي توما لاستكمال العمل عليها، مشيرا إلى أنه عندما عرضها على حماقي كان يدرك أن هذة الأغنية تجعل أي مطرب يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار تقديمها للجمهور.

و أكد أن حماقي دائما يفكر خارج الصندوق ولديه الرغبة في تقديم الجديد مما دفعه لضم الأغنية إلى ألبومه الجديد واتخاذه قرار بأن تكون هذه الأغنية التي تحمل أسم الألبوم وهو ما يعكس تفكير حماقي المستمر في الاختلاف والجرئة على تقديم أغنيات مختلفة.

وشارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة في ألبوم محمد حماقي الجديد بـ 5 أغنيات وهي “يا فاتني” من ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي توما، وأغنية “عايزك تسمعني” من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية “بنفارق” من ألحان تامر علي، وتوزيع تميم، بالإضافة إلى أغنية “مش قادر انسى” من ألحان كل من أحمد صلاح حسني و محمد حماقي، و توزيع موسيقي تميم و الأغنية الخامسة “تك” من ألحان عمرو مصطفى و توزيع موسيقي توما.