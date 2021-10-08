«سمك السلمون» منها.. أفضل الأغذية الصحية للأطفال لحماية أدمغتهم من التلف

النظام الغذائي الصحي والمتوازن ليس مفيدًا لجسم الأطفال فحسب، بل إنه مفيد لأدمغتهم أيضًا، حيث يمكن للأطعمة الصحيحة تحسين وظائف المخ والذاكرة والتركيز.

وتمتص الدماغ العناصر الغذائية من الأطعمة التي نتناولها، ويمكن لهذه الأطعمة الخارقة الواردة في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع "emedicine health" أن تساعد الأطفال على تعزيز قدراتهم العقلية.

سمك السلمون :

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية اللازمة لنمو المخ ووظائفه، حيث يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية الأطفال على تحسين مهاراتهم العقلية.

البيض:

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، حيث يحتوي صفاره على مادة الكولين، وهي مادة مغذية مهمة لتنمية الذاكرة.

زبدة الفول السوداني:

يحب الأطفال زبده الفول السوداني، وهذا شيء جيد لأن هذه الوجبة الخفيفة الصحية مليئة بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يحمي الأغشية العصبية، كما أنه يحتوي على الثيامين، وهو مفيد للدماغ .

الحبوب الكاملة:

توفر الحبوب الكاملة مثل الخبز والحبوب الجلوكوز، الكثير من الفوائد لدماغ الاطفال، فهو مصدر طاقة يحتاجه الطفل، كما أنها تحتوي على فيتامينات ب، المفيدة للجهاز العصبي.

دقيق الشوفان:

يحافظ الشوفان على تغذية دماغ الطفل طوال الصباح في المدرسة، فهو مليء بالألياف للمساعدة في الحفاظ على شعور الأطفال بالشبع حتى لا يتناولوا الوجبات السريعة، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامينات E و B المركب والزنك لمساعدة أدمغة الأطفال على العمل بشكل أفضل.

التوت:

أظهرت الدراسات أن التوت يحسن الذاكرة، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، كما تحتوي بذور التوت أيضًا على دهون أوميجا 3 التي تساعد في تعزيز وظائف المخ.

الفاصوليا:

الفاصوليا مفيدة لأدمغة الأطفال لأنها تحتوي على طاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن.

الخضار الملونة:

تعتبر الخضروات ذات اللون الغامق من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا المخ قوية وصحية، فبعض الخضروات التي يجب تضمينها في نظام طفلك الغذائي هي الطماطم أو البطاطا الحلوة أو اليقطين أو الجزر أو السبانخ.

الحليب والزبادي:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون 10 مرات أكثر من الجرعة الموصى بها من فيتامين د، ونعتبر منتجات الألبان مصدر جيد لهذه العناصر الغذائية.