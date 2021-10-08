رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.. إليك التفاصيل

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.. يبحث قطاع كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام الخاص بسداد فاتورة فاتورة التليفون الأرضي 2021 ، وذلك عند انتهاء فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات WE والتى يمكن خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي والتى ترتبط عل بخدمة الإنترنت المنزلي.

تستعرض "الدستور" الجدول المحدد من المصرية للاتصالات والذى يبين مواعيد السداد، وتنتهي فترة السماح للسداد الممنوحة من الشركة دون اتخاذ أي إجراءات، وكذلك عرض رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 .



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن شهر يوليو



يمكنك الدخول على الرابط التالي وإتمام عملية الاستعلام عن الفاتورة بواسطة رقم المحمول من خلال إدخال كود المحافظة وأيضًا رقم التليفون.

ويمكن أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريقة أخرى عبر الاتصال على المختصر للشركة المصرية للاتصالات وهو 19777.



طرق دفع فواتير التليفون الأرضي



يمكنك دفع فاتورة التليفون في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع أون لاين عبر موقع الشركة، كما يمكن الدفع من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي التجاري الدولي ، وتوجد طرق أخرى متعددة بالإضافة إلى الدفع في مكاتب البريد المصري، وذلك عبر خدمات فودافون كاش وفوري وخدماتي ومصاري وممكن وفودافون كاش وBee وسداد وأمان.



الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لمعرفة تفاصيل المكالمات وقيمتها خصوصًا المواطنين المشتركين في خدمات المحافظات أو يجرون مكالمات للموبايل من خلالها، أو الذين يشتركون في المكالمات الصوتية.



ويمكن الحصول على تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي نظير دفع 6 جنيهات عن الفاتورة ربع السنوية، وجنيهين فقط للفاتورة الشهرية، ويتم إضافة تلك الرسوم على قيمة فاتورة التليفون التالية، ويمكن الحصول على الفاتورة التفصيلية عبر الدخول على الرابط التالي تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.



رقم أعطال التليفون الأرضي



يستطيع عميل الشركة المصرية للاتصالات في حالة وجود أي أعطال الاتصال على الرقم المختصر المخصص من الشركة لحل مشاكل أعطال التليفون الأرضي، والرقم المختصر المخصص للإبلاغ عن الأعطال هو 111