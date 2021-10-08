هل نقص الحديد في نظامك الغذائي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب؟

أفاد باحثون أوروبيون أن الحديد عنصر حيوي للصحة العامة للإنسان، وأن القليل منه في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " medicine net" الطبي، أكد الأطباء أن حوالي 1 من كل 10 حالات جديدة من أمراض القلب لدى الأشخاص في منتصف العمر يمكن الوقاية منها إذا كان لديهم مستويات كافية من الحديد في وجباتهم الغذائية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بنديكت شراج، إن نتائج الدراسة استندت على الملاحظة، حيث ساهمت في توضيح العلاقة بين نقصان الحديد وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن نقص الحديد قد يكون هدفا مناسبا لاتخاذ تدابير وقائية تجاه أمراض القلب ودعم التوصيل من التجارب التي تستكشف فعالية مكملات الحديد في الأشخاص الذين يعانون الوظيفية نقص الحديد.

وأكد أن العلاقة بين نقص الحديد و أمراض القلب ليست واضحة، فالحديد ضروري لتحقيق التوازن في الجسم واستقلاب الطاقة، وهو ما قد يكون رابطًا محتملاً.

وأشار الباحث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحديد عادة لا يستهلكون ما يكفي من المعادن في نظامهم الغذائي أو لا يستطيعون معالجة الحديد الذي يحصلون عليه.

وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم، الدواجن، البيض والمأكولات البحرية، بما في ذلك التونة والروبيان، بالإضافة إلى الخضروات مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والفاصوليا.

وتلعب مكملات الحديد في حد ذاتها دورًا ثانويًا، طالما أن الامتصاص الإجمالي كافٍ، ومع ذلك قد لا يتمكن بعض الأفراد من امتصاص كمية كافية من الحديد عبر الأمعاء.

«المرضي الذين يعانون من نقص الحديد أكثر عرضة للوفاة المبكرة»

ووجدت دراسات سابقة أن المرضى الذين يعانون من نقص الحديد والذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة من غيرهم للدخول إلى المستشفى أو الموت المبكر.

وأشار الباحثون إلى أن إعطاء الحديد في الوريد يحسن الأعراض والوظيفة ونوعية الحياة لدى مرضى قصور القلب المصابين بنقص الحديد .

وتضمنت الدراسة الحالية أكثر من 12000 رجل وامرأة أوروبيين، حيث درس الباحثون عن أمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة من أي سبب.