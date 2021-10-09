السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استقبال أولى الرحلات غدا.. أرقام عن السياحة البريطانية في مصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

بدأ موسم السياحة الشتوى بمصر مع بداية شهر أكتوبر ويستمر حتى أبريل 2022، ويترقب القطاع السياحي  ذلك الموسم في محاولة لاستعادة عافيته المنهكة منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء عودة السياح الروسيين والألمان وتزامنًا مع ذلك رفعت بريطانيا مصر من القائمة الحمراء للدول المحظور السفر اليها.

وتبدأ غدا تسيير أولى رحلات الطيران بين بريطانيا ومصر لمدينة شرم الشيخ التي أصبحت جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح.

وقررت بريطانيا السماح للقادمين من مصر بالدخول اليها من دون حجر صحي في الفنادق ما سيؤدي لزيادة أعداد السياح الآتين إلى شرم الشيخ خاصة في الموسم السياحي الشتوي.

وقامت جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بتدريب العاملين في الفنادق والمنتجعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال الخبير السياحي أحمد عمر صلاح الدين لـ«الدستور» إن توقف الرحلات الوافدة من بريطانيا فقط، سبب خسارة قدرها 2 مليار جنيه لمصر، فالسياح الإنجليز كانوا يدخلون لمصر بعدد مليون سائح سنويا وعندما يأتون يشترون من الأسواق ويدفعون في الفنادق بالدولار ويدخلون الأماكن السياحية المختلفة التي يكون لهم أسعار خاصة بها تددر على القطاع السياحي في مصر مبالغ كبيرة مع اختلاف فارق العملة.

وأضاف: «نأمل أن تكون تلك الخطوة تنشيط كبير للسياحة لأن الحركة السياحية ما زالت ضعيفة للغاية ويمكن أن ترتفع أعداد السياح الزائرين لمصر بشكل كبير إذا قررت باقي دول الاتحاد الأوربى تسيير رحلات جوية إلى القاهرة».

مصر شهر ابريل شهر اكتوبر الموسم السياحي الشتوي وباء فيروس كورونا المستجد لقائمة الحمراء للدول المحظور السفر اليها تسيير أولى رحلات الطيران بين بريطانيا ومصر

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