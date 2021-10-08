الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادرة حيوانات نادرة في حملة على سوق الجمعة بالخليفة (صور)

استمرار حملة سوق
استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات

نظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة، للأسبوع الثاني على التوالي.

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استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات

كانت أيضا المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد أصدرت تعليمات، مطلع الأسبوع الجاري، بالإسراع في إغلاق السوق نهائيا، تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

واستكمالا للحملة المكبرة، التي تمت الأسبوع الماضي، فقد قامت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الجنوبية وحي الخليفة، اليوم الجمعة، بقيادة طارق اليمني رئيس حي الخليفة، وبالتنسيق مع القوات الشرطية بحملة على سوق الجمعة، للتأكد من منع بيع هذا النوع من الحيوانات والطيور الجارحة والقوارض والثعابين، وغيرها.

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استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات

وأسفرت الحملة، عن ضبط ومصادرة٢٠ فأر أنواع نادرة وزينة، ٣ عصافير نادرة،٤ قطط، و٩ كلاب.

تم تحرير محاضر وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسليمها لحديقة الحيوان.

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استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات

وتم خلال الحملة، التنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة، لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص لبيع الحيوانات البرية، وغيرها. 

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استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضبط بائعي الحيوانات البرية والطيور الجارحة والزواحف والثعابين والتماسيح، التي يتم بيعها بالسوق.

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استمرار حملة سوق الجمعة لمصادرة الحيوانات
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