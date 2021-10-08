طالبان: تفجير مسجد قندوز كان انتحاريًا.. وارتفاع القتلى إلى 60

أفاد مسئول في حركة طالبان، اليوم الجمعة، بأن تفجير مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان كان انتحاريا.

وأضاف المسئول أن عدد القتلى ارتفع لأكثر من 60 قتيلا جراء الانفجار.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر محلية في قندوز إن انتحاريين وراء تفجير مسجد بندر خان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسئول محلي في منظمة أطباء بلا حدود، بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وإصابة 140 آخرين في انفجار استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان.

ووقع انفجار، اليوم الجمعة، في مسجد في مدينة خان آباد في ولاية قندوز الأفغانية.

وأفادت مصادر إخبارية أفغانية بأن منفذ الهجوم قتل بعد وقت قصير من ظهر اليوم أمام مسجد في محافظة قندوز شمال أفغانستان.

وكشفت شبكة "أماج نيوز" الأفغانية، على تويتر، عن انفجار مميت في مسجد شيعي في ولاية قندوز.

وأكدت مصادر محلية في خان آباد بقندوز، في تصريحات لأماج، أن الانفجار القاتل وقع داخل مسجد شيعي، ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن العدد الدقيق للضحايا فى الانفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن شاهد عيان قوله إن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة طالبان إلقاء القبض على خلية من تنظيم «داعش»، تتألف من 8 أشخاص، في قرية مولى علي بولاية نيمروز جنوبي البلاد.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية والمتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أنه تم العثور على أسلحة وقنابل في مخبأ الخلية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش لا يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان.

ووصف مجاهد، في تصريح صحفي، داعش بأنه مجرد صداع وسينتهي قريبا، مشددا على أن حركة طالبان جادة وماضية في القضاء على التنظيم.

وأضاف مجاهد أن داعش لا يحظى بالدعم الشعبي في أفغانستان، لذلك تكشف خلاياه بسهولة عقب تنفيذه أي هجوم.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن طالبان عن وجود أتباع لداعش في ولاية نيمروز الواقعة جنوبي البلاد وتقطنها أغلبية من البلوش.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة طالبان عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم داعش خراسان في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.