صدور النسخة العربية من «مذكرات فتاة» عن «منشورات الجمل»

صدرت حديثًا عن منشورات الجمل، النسخة العربية لكتاب "مذكرات فتاة"، للروائية الفرنسية أني إرنو، وترجمها للعربية مبارك مرابط، والذي يشير في مقدمة ترجمته للكتاب إلي أن: "لم يكن "مذكرات فتاة"، ذلك النص الذي ظل ينقص المتن الإبداعي له "أني إرنو" طيلة خمسة عقود فقط.

كما صدر عن نفس الدار، الترجمة العربية لكتاب "تبعيث العراق.. شمولية صدام حسين"، من تأليف آرون. أم . فاوست، وترجمة عبير مرعي.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب:"كيف حكم صدام حسين وحزب البعث العراق ؟ كيف كانت الحياة بالنسبة إلي المواطنين العاديين؟ يحلل هذا الكتاب هذه الأسئلة اعتمادا علي سجلات حزب البعث الداخلية ــ سجلات لم يكن لدي النظام البعثي أية نية في كشفها للشعب العراقي، فما بالك العالم بأسره."

تتفحص دراسة "تبعيث العراق.. شمولية صدام حسين"، بشكل خاص مجموعة من الوثائق من الأرشيف المركزي للحزب الذي كان في مقر القيادة القطرية للحزب في بغداد.

ــ الطبعة الثالثة لرواية "القلعة الخامسة"

كما طرحت منشورات الجمل، الطبعة الثالثة من رواية "القلعة الخامسة"، للروائي فاضل العزاوي.ونشرت لأول مرة عام 1972. تدور أحداثها داخل السجون والمعتقلات في العراق. في هذه الرواية يجسد الكاتب فاضل العزاوي، فكرته عن الدائرة الفلسفية للجنون السياسي، حيث ترتبط النهاية بالبداية في مسار لا يفلت منه أحد، لكنها أيضاً رواية عن الحنين إلى الحب، عن الألم والأمل والوفاء والخيانة والصداقة في عالم مليء بالالتباسات والأوهام التي تفتك بأرواح وقلوب حالمي الثورات ومغيري العالم.

ثرجمت رواية "القلعة الخامسة"، إلي الإنجليزية والتركية، وصدرت بعدة طبعات في أمريكا وبريطانيا، كما تحولت إلي فيلم سينمائي إخراج بلال الصابوني، وكتب السيناريو له الروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم.

ــ المجموعة القصصية "الجملة المفقودة"

كما صدرت عن نفس الدار، المجموعة القصصية "الجملة المفقودة"، للكاتبة العراقية سالمة صالح. ومما جاء في إحدي قصص المجموعة نقرأ: "تحدثنا عن الطقس المتغير وعن المزاج الأكثر تقلبا. عن عملك كمعماري في بناء الجسور، وحدثتك عن الجسور التي أريد بناءها بين الآباء والأبناء، تحدثنا عن البركان الذي يهز البلاد، عن القتلي والمختطفين. حدثتني عن أبناءك الخمسة والكتاب الذي لم تتم قراءته. وفي غفلة مني صرت تحدثني عن هموم القلب، عن حب يجعل النوم عليك متعذرا. ثم صرت ترسل لي قصائد لم أنجح أحيانا في فك طلاسمها. ولم أستطع أن أتبين إن كنت أنت كاتبها أم أنك بحثت طويلا في الكتب والمواقع لتجد فيها ما يناسبك.

غلاف الكتاب

غلاف الكتاب