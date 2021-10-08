بريطانيا تخفف قواعد دخول البلاد للقادمين من 47 دولة

أعلنت الحكومة البريطانية، عن تخفيف قواعد دخول البلاد للقادمين من 47 دولة ومنطقة كانت تخضع لقيود مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك في أحدث خطوة لإلغاء قيود السفر وإنعاش الشركات المعتمدة على السياحة.

وارتفعت أسهم شركات الطيران اليوم الجمعة، بعد أن ذكرت وزارة النقل البريطانية، بأن الزوار القادمين من دول مثل جنوب أفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، لم يعودوا بحاجة إلى الخضوع لحجر صحي فندقي لمدة 10 أيام عند وصولهم البلاد.

وأضافت وزارة النقل البريطانية، في بيانٍ أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أنها ستبقى على 7 دول - جميعهم من أمريكا الجنوبية - ضمن ما يطلق عليه «القائمة الحمراء»، وذلك مع بدء سريان القواعد الجديدة اعتبارًا من يوم الإثنين.

تخفيف القيود الحدودية

وأقدمت الحكومة البريطانية، على تخفيف القيود الحدودية في ظل استياء شركات الطيران من التغيير المستمر لقواعد السفر خلال معظم فترة الوباء.

وبدأ تطبيق نظام جديد يلغي نهج «إشارات المرور» المعقدة هذا الأسبوع، وبالفعل، تم نقل مقاصد من بينها تركيا وباكستان وجزر المالديف إلى فئة «بقية العالم».

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، شون دويل: «يبدو أخيرًا أننا نرى ضوءًا في نهاية نفق طويل جدًا».

وأضاف «دويل»، في بيانه، بأن شركة الطيران ستبدأ في زيادة الرحلات إلى جنوب أفريقيا والمكسيك، حيث ستسير رحلات طيران يومية إلى جوهانسبرج ورحلتين يوميًا إلى كيب تاون بنهاية العام.

وقالت وزارة النقل البريطانية، في ختام بيانها، إن دولاً مثل: «كولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وهايتي، وبنما، وبيرو، وفنزويلا»، ستظل على القائمة الحمراء.

وسجلت بريطانيا 38 ألفا و922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 150 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخميس.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و44 ألفًا و424 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 137 ألفًا و694 حالة.