الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علامات إرشادية وحواجز حديدية بمحيط تحويلات مدينة نصر لإنشاء المونوريل

إنشاء المونوريل
إنشاء المونوريل

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، علامات إرشادية وحواجز حديدية لفصل الحركة المرورية  في محيط  التحويلات لتنفيذ أعمال رفع "كمرات" المونوريل بشارع يوسف عباس فى مدينة نصر، تستغرق لمدة 15 يومًا ويتم توجيه السائقين إلى الطرق البديلة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة) بالوصلة من شارع السوق وحتى طريق النصر.

ويستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يمينًا شارع إسماعيل القباني، والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيمينًا شارع الطيران وصولًا لطريق النصر، لمدة 15 يوم ليلًا  دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة الحركة المرورية حركة السيارات

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