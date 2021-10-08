وزارة النقل تشارك المواطنين صور ازدواج طريق «سفاجا-مرسى علم»

شاركت وزارة النقل اليوم، المواطنين أعمال ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم"، بطول ٢٠٠ كم، وحارتان مرورييتان لكل اتجاه، بعد انتهاء أعماله بالكامل.

ازدواج طريق سفاجا



وأوضحت وزارة النقل أن الطريق يعد شريانا جديدا ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، وساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما يساعد في توفير مزيد من فرص العمل.



ازدواج طريق سفاجا





ازدواج طريق سفاجا

وقدمت وزارة النقل معلومات عدة عن مشروع ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم"، والذي يبلغ طوله 195 كم وعرضه 9.20م، 2 حارة، وتبلغتكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.

والمشروع بحسب، بيان أصدرته الوزارة، يعد استكمالا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 15 كم جنوب مدينة سفاجا.

ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، الذي تنفذها وزارة النقل، وتتضمن تنفيذ إجمالي أطوال 1000 كم بتكلفة 17 مليار جنيه.

وتشمل المرحلة الثالثة، بخلاف هذا المشروع، المشروعات التالية: تطوير طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، وإنشاء طريق خدمةازدواج طريق أسيوط - سوهاج الشرقي، وتوسعة وتطوير وصلة النفق من الكيلو 109 طريق السويس حتى النفق، وإنشاء طريق لخدمة حركةالنقل الثقيل بطريق "القاهرة - السويس" في المسافة من الطريق الدائري حول القاهرة حتى الطريق الدائري الإقليمي، وازدواج طريق "6 أكتوبر - الواحات".

تبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 45 %، وجرى تقسيم الطريق إلى 6 قطاعات، لسرعة الإنجاز.