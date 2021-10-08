الهند تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 21 ألفاً و257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 33 مليوناً و 915 ألفاً و569 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 271 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 450 ألفاً و127 حالة.



من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و37770.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 709941 - 44153159

الهند 449856 - 33894312

البرازيل 599359 - 21516967

المملكة المتحدة 137417 - 8047361

روسيا 422538 - 7690110

تركيا 65555 - 7356087

فرنسا 116991 - 7043316

إيران 122012 - 5674083

الأرجنتين 115379 - 5263219

إسبانيا 86621 - 4971310

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22473 - 2018667

37 ‬‬‬‬- المغرب 14390 - 936963

46 - الإمارات 2109 - 737373

47 ‬- تونس 24968 - 709001

49 - لبنان 8421 - 626929

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.