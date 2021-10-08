أكلات شعبية سيناوية تراثية

يتميز التراث السيناوي بالكثير من المأكولات المميزة، ومن بينها الأكلات الشعبية التي أصبحت ضمن مكونات التراث الشعبي السيناوي ويتناقلها أبناء سيناء جيلا بعد جيل حتى أصبحت لصيقة بالتراث الشعبي السيناوي، وفي مقدمتها: اللصيمة أو اللِّبة كما يطلق عليها في البادية.

وقال رئيس جمعية متحف التراث السيناوي كمال الحلو إن التراث إما مادي أو معنوي؛ فالمادي كالآثار والمتاحف والتحف التذكارية والحلي والصور الفوتوغرافية والمجوهرات والقطع الأثرية والأنتيكات، أما الشق المعنوي للتراث (وهو ما يعرف باسم التراث الشعبي) فيتكون من عادات الناس وتقاليدهم كالفلكلور الشعبي من الحكايات والأمثال الشعبية والأشعار والقصائد والأهازيج وأنواع اللعب والأغاني وأساليب التداوي والولائم والوجبات (الأكلات الشعبية) التي تعود إلى عصور قديمة.

من جانبه أشار عبد العزيز الغالي عضو اتحاد الكتاب وأمين عام متحف التراث السيناوي ومؤلف كتاب "مطبخ سيناء" إلى أنه نظراً لاختلاف طبيعة الحياة في الصحراء أصبح التراث الطهوي أو تراث الغذاء يعد من الجوانب التي تعكس تميز وخصوصية سيناء (بدواً وحضرا)، كما أن طبيعة العيش في الصحراء واجتماع البدو في الليل حول جلسات (السامر السيناوى) حيث النار المشتعلة وبكارج القهوة السيناوية قد عكست الكثير من جوانب الثقافة المادية والمعنوية لدى سكان بادية شبه جزيرة سيناء، وأنها تعكس عادات وتقاليد بدو سيناء في معيشتهم اليومية.

وقال إنه من خلال التعرف على بعض عادات وتقاليد أهل بادية سيناء من خلال مأكولاتهم الشعبية.. فهناك الكثير من الأكلات الشعبية السيناوية التراثية، وفى مقدمتها: اللصيمة أو اللِّبة كما يطلق عليها في البادية والتي تعد من أشهر أكلات أهل سيناء الشعبية، مشيرا إلى أن هذه الأكلة الشعبية موجودة في سيناء منذ قدوم سيدنا موسى (عليه السلام)، وقد عرفها أهل الطور بجنوب سيناء أولا في وادى طور سيناء ثم انتشرت منه إلى باقي مدن سيناء، والمعروف أنه الخبز الذى قدمه سيدنا شعيب عليه السلام إلى سيدنا موسى (وله مذاق خاص)، ولقد عرف أهل الأردن وبلاد الشام هذه الأكلة وأسموها (القرص) كما عرفت قديماً لدى أهل دول الخليج العربي ويطلقون عليها اسم (القُرْصَان).

وأضاف أن "اللصيمة" انتشرت لسهولة طهيها، كما أنها ليست مكلفة، وتعد من الوجبات كاملة القيمة الغذائية؛ فمكوناتها عبارة عن : دقيق وماء مع ذرة وملح، وتعجن وتوضع في النار وتخرج من النار نظيفة بدون ذرة رمل، ويتم خبز (قرص المُلَّةْ) وهو عبارة عن دقيق يتم عجنه وتجهيزه على هيئة رغيف كبير جدًا وسميك.. ثم تشعل النار حتى يتم تسخين الرمال تحتها.. ثم يوضع القرص ويغطى بالرمال الساخنة حتى ينضج، ويتم إخراجه وتنفيضه ويتم تقطيعه ثم يشوى العجر (وهو البطيخ الذى لم ينضج) أو الباذنجان بديلا عنه إذا فيتم شيّه وتنظيفه ثم تقطع الطماطم ويضاف الفلفل البلدي ويتم عجن كل ذلك بالأيدي.. ثم يُصَب زيت الزيتون بغزارة، وتقدم ساخنة للأهل وللضيوف.

ولفت الى أن اللصيمة من أهم وأشهر الأكلات التراثية لدى بدو سيناء، ومن العادات المتبعة أثناء أكلها قيام الشيخ الكبير بتوزيع أجزاء من حرف اللبة (أي قطع صغيرة من القرص المطهي) على الحضور لتعم البركة قبل أن يتم تجهيزها، وتمثل عهداً وميثاقاً لمن أكلها ألا يخون، ويتم أثناء خبزها التجهيز لعمل الشاى والقهوة كنوع من الكرم إذا حل ضيف أو غريب أو ضل الطريق فتقدم له اللصيمة ثم يتم تقديم فنجان قهوة أو شاى له.

وأوضح أن "اللصيمة" تعتبر مضاداً حيويا لاحتواء عناصر الوجبة على كل الفيتامينات اللازمة للجسم .. فالعجر المشوى ( البطيخ الصغير ) المكون الأساسى للصيمة فوائده لا تعد ولا تحصى .. فهو يغسل المثانة ومدر للبول وينظف البطن ويُكثر ماء الظهر ويُعين على الجماع وينقى البشرة ، وهو ملين خفيف يساعد فى حالات الإمساك وعلاج لضغط الدم المرتفع ، وهو كذلك من الأغذية المفضلة لمرضى قرحة المعدة والذين يعانون من الحموضة ويقوي الدم ويفتت حصى الكلى ويخفف الأمراض الجلدية .. كما أن زيت الزيتون يساعد على هضم هذه الأكلة الدسمة المشبعة .

كما أن هذه الأكلة خالية من الكوليسترول مما يعدها غذاء وعلاجاً طبياً ، ولذلك أقبل عليها الأهالى بكثرة هذه الأيام للعلاج من كورونا أو كترياق أو حصانة تقيهم ضعف المناعة للجسم وللوقاية من داء الكورونا .. إذ أن اللصيمة تمنح الشخص طاقة كبيرة خاصة فى فصل الشتاء ، وتعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا لنزلات البرد وأمراض الشتاء . بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يساعد المعدة على هضم الطعام ويعمل كمُلين للمعدة ، والفلفل الأخضر يحارب كثيرًا من الفيروسات داخل الجسم .

ويتميز المجتمع السيناوى عن غيره أيضا بأنواع أكلات معينة من الطعام الصحى والطبيعى والذى يطهى بطريقة صحية على نار الحطب ، ومن أشهرها :

- العصيدة: وتعد الوجبة الاعتيادية لأهل الصحراء والبادية فى سيناء وتتكون من دقيق وسمن ولبن وبعض فصوص الهيل المطحون ، وقبل نضجه بقليل تضاف كمية من التمر إلى الخليط .

- الفراشيح : وهى عبارة عن عيش الرقاق البدوي، وتعتبر من أنواع الحلويات القليلة فى قائمة طعام البدو ، وتنفرد السيدات بإعداده دون الرجال .. حيث يحتاج في خبزه إلى دقة لفرد القرص ، ويتكون من دقيق ولبن وسكر و يمتاز الخليط بأنه سائل يتم سكبه على الصفيح الساخن كطبقة رقيقة تتماسك فور سكبها ، ويتناوله الصغير والكبير فور رفعه من فوق الصاج بشراهة .

- الجريشة : وهي من الأكلات الشهيرة .. خاصة بجنوب سيناء ، وهى عبارة عن قمح مجروش على الرحى ويخلط بالسمن المستخلص من زبدة ماعز مخلوطة بالكركم والأعشاب الجبلية الجميلة واللبن.

- الفسيخ المقلي: وهو سمك البورى أو الدنيس المملح ، ويقلى في الزيت على النار ، ويستخدم في افطار يوم عيد الفطر المبارك عقب صيام رمضان .

ويشكل الطعام السيناوى عامة ببساطته وطريقة طهيه على الحطب المـأخوذ من الأشجار المتواجدة بالطبيعة ميراثا عريقا وعظيما .. فهو جزء من ثقافة وحياة سكان شبه الجزيرة؛ حيث يصل الماضى بالحاضر ويشكل جزءا من التراث .

وعادة ما يعقب تناول الطعام في بادية سيناء تناول القهوة المطحونة بالهيل المحمص التى تشرب سادة ويطلق عليها اسم : قهوة عربى أو خضراء .. كما يقبل الأهالى على شرب الشاى المضاف إليه الزعتر البرى والمرمرية والقرنفل ، والذى يصنع دائما على حطب النار ليكون مذاقه مميزا وممتعا.