تحقيق عاجل في واقعة العثور على لقاح كورونا بجوار إحدى ترع المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاح فيروس كورونا ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة تجاه الواقعة.

كان الدكتور محمد نادي، وكيل صحة المنيا قد أكد أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة داخل أكياس بجوار إحدى ترع مركز بني مزار شمال المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللجنة وصلت بالفعل لمحافظة المنيا وتقوم بإجراء تحقيقات موسعة لمعرفة من قام بإلقاء هذه الكمية التي تم العثور عليها بجوار إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة وأنه لا يستطيع تأكيد صحة الواقعة من عدمها إلا بعد إنتهاء التحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة من الوزارة.

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