إجراء 5 عمليات فاكو لتفتيت المياه البيضاء بمستشفى رمد بنى سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الخميس، تركيب وتشغيل جهاز فاكو(phaco) حديث لعمليات تفتيت المياه البيضاء وكذلك أجهزة حديثه لقياس النظر بمستشفى رمد بنى سويف، حيث تم إجراء 5 عمليات فاكو لتفتيت المياه البيضاء فى اليوم الأول للتشغيل.

وقال يوسف إن ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفع كفاءة مستشفيات الرمد وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وأجرت العمليات الدكتورة هدى رجب مدير المستشفى وفريق من الأطباء الأخصائيين بالمستشفى، حيث ووجه وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر إلى الأطباء وجميع العاملين بمستشفى رمد بنى سويف على المجهود المبذول من اجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

وفى سياق آخر… تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريرا أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك ووحدة الحماية بديوان عام المحافظة، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية بدائرة مركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى المرور على إحدى العيادات الطبية بمدينة الفشن، وبالتفتيش على العيادة المذكورة من قبل ممثلي الأجهزة والجهات المشاركة في الحملة، تبين أنها غير مرخصة، وبها غرفة عمليات "غير مجهزة طبياً" لإجراء العمليات الجراحية، وتم تحرير عدة محاضر لمخالفات متعلقة بعدم الفصل الآمن للنفايات لوجود شاش وقطن داخل القمامة العادية بالمخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، وعدم وجود سجل بيئي ورخصة تداول النفايات وعقد محرقة مخالف لقانون البيئة، علاوة على ضبط أدوية مسجلة بوزارة الصحة ولكنها موجودة بمكان يفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين وحفظ الأدوية،بالإضافة مخالفة خاصة بعدم إصدار إيصال مهن حرة وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.