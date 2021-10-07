الجيش اليمنى يسيطر على جبل رحوم الاستراتيجى فى مأرب

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، مساء الخميس، من استعادة منطقة استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة نفذت عملية التفاف ناجحة على ميليشيا الحوثي في نجد المجمعة وما حولها واستعادت جبل رحوم الاستراتيجي.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة أطبقت الحصار على الميليشيات عقب عملية الالتفاف، ونجحت في وضع عناصر الميليشيات في كماشة محكمة، على حد وصفه.

وأردفت المصادر: «انتهت العملية بإحكام السيطرة على جبل رحوم وما حوله من المناطق الخاضعة لسيطرته».

وأشارت إلى أن هذه العملية، تُعد الأولى من نوعها، منذ مقتل اللواء عبدالرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قبل أكثر من 3 سنوات.