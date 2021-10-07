اليمن.. وفاة شخص وتضرر عشرات المنازل في حصيلة أولية لإعصار شاهين

توفي شخص إثر صعقة كهربائية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بفعل تأثيرات الإعصار شاهين.

واجتاحت سيول عارمة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة شوارع وأراضي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مساء الأربعاء، نتيجة التأثيرات غير المباشرة لإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان المجاورة اليومين الماضيين.

وقال سكان محليون، إن مدينة المكلا استيقظت، صباح اليوم، على أضرار كبيرة خلفتها سيول جارفة ناتجة عن أمطار غزيرة.

وأوضح السكان، أن سيول الأمطار غمرت عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة. كما جرفت عشرات السيارات، فيما تضرر أكثر من 20 منزلاً.

وذكر السكان، أن المدينة شهدت صباحا حالة من الشلل، جراء توقف حركة السير، بسبب الأضرار التي لحقت ببعض الشوارع، وكذلك انقطاع التيار الكهرباء.

وأفاد السكان، أن الدفاع المدني بالمحافظة، تمكن من إنقاذ مواطنين محاصرين في حي الديس، الذي تضرر بشكل غير مسبوق بسيول الأمطار.

وأظهرت تسجيلات مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، سيول الأمطار وهي تجرف السيارات وتغرق عدداً من شوارع المدينة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول حكومي في المحافظة تأكيده، أن الأمطار تسببت في "إلحاق الأضرار بالشوارع والمحلات التجارية وشبكة الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ودخول كميات من المياه للمنازل".

وأوضح المسؤول أن الأمطار والسيول تسببت "بجرف عشرات المركبات وبانهيارات على بيوت السكان"، بالإضافة إلى وفاة شاب بسبب صعقة كهربائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، ذكرت في نشرة تحذيرية إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوية التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية".

وحذرت الهيئة من احتمال تأثر ست محافظات يمنية هي المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنويا في أنحاء البلاد.

وقضى 12 شخصا في إعصار "شاهين" المداري في سلطنة عمان، بحسب أرقام صادرة عن السلطات الخميس.

وتسبب الإعصار الذي ضرب سلطنة عمان الأحد بفيضانات وانزلاقات أرضية. وقد تعرض شمال عمان لأمطار غزيرة وبرد ورياح قوية في يوليو.

وكان الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان تسبب بوفاة 11 شخصا في العام 2018.